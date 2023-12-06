روما في طريقه للتعاقد مع بوعناني

كشف موقع “فوت ميركاتو” المتخصص في أخبار التحويلات، أن إدارة نادي روما الإيطالي يربغب في ضم الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني.

وأكد أن المدرب جوزيه مورينيو منح الضوء الأخضر للتعاقد مع صاحب 18 سنة، و خطفه من نادي نيس الفرنسي الذي يعاني معه بالنظر إلى خروجه من مخططات مدربه.

وكان بوعنانى قد اكتفى بالمشاركة في مباراة واحدة رفقة ناديه هذا الموسم، و هي المعاناة التي يريد استغلالها جيدا.

وقد تجد إدارة “الذئاب” سهولة في التفاوض مع المسؤولين عن النادي الفرنسي، سيما وأنهم قد يستغلون علاقته الطيب مع مواطنه حسام عوار الذي يحمل قميص العاصمة الإيطالية منذ الصيف الماضي.

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