روما يعلق أماله على ثنائية عوار ديبالا

أشاد الحساب الرسمي لنادي روما الإيطالي، بلاعبي متوسط الميدان الدولي الجزائري حسام عوار، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما، اليوم الخميس، صور للثنائي حسام عوار وباولو ديبالا، من مواجهة أمس فارينسي البرتغالي، والتي عرفت تفوق ذئاب العاصمة برباعية مقابل هدفين.

وعلق حساب روما مشيدا بنجمي الفريق:”ثنائيتنا الديناميكية”، في إشارة للإنسجام بين عوار وديبالا، والذي سيعول عليهم كثيرا المدرب مورينيو للتألق الموسم المقبل والمنافسة بقوة في الكالتشيو.