روما يقترب من ضم نجم المغرب ويصرف النظر عن محرز

تقدم نادي روما الإيطالي بعرض رسمي لفريق أجاكس أمستردام الهولندي من أجل التعاقد مع نجمه الدولي المغربي حكيم زياش.

حيث كشف موقع “هسبورت” المغربي اليوم الأحد أن نجم أسود الأطلس توصل لإتفاق مع إدارة الذئاب يقضي بإنتقاله بعقد يمتد ل5 مواسم.

وأضاف نفس الموقع أن النادي الإيطالي ينتظر التوصل لإتفاق مع الفريق الهولندي من أجل إمضاء العقد وتقديم اللاعب رسميا لوسائل الإعلام.

وبهذا يتأكد إبتعاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن فريق العاصمة الإيطالية الذي كان يسعى للتعاقد معه خاصة وأن زياش يلعب في نفس منصبه.