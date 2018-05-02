روما يواجه ليفربول بذكريات “الريمونتادا” !!

سيكون ملعب “الأولمبيكو” سهرة اليوم مسرحا لمواجهة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أين سيواجه روما نادي ليفربول وكله آمل في تحقيق ريمونتادا ثانية.

وكان نادي العاصمة الإيطالية قد انهزم في الذهاب بنتيجة 5-2 ويريد تكرار سيناريو برشلونة في الدور الماضي والفوز بثلاثية نظيفة.

زملاء “دزيكو” لن يخسروا أي شيء في مواجهة “الريدز” وسيلعبون كامل حظوظهم في تحقيق تأهل تاريخي لنهائي الأبطال.

من جهة أخرى، لا يريد المدرب “كلوب” تضييع فرصة لعب نهائي دوري الأبطال، خاصة وأن لفريقه الأفضلية.

ويأمل المصري محمد صلاح كتابة تاريخ جديد لكرة القدم العربية وقيادة فريقه لنهائي التشامبينز ليغ.

وكان “ريال مدريد” أول المتأهلين لنهائي دوري الأبطال بعد إقصائه لبايرن ميونيخ.