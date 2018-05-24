روما يُطالب بورتو بتخفيض مطالبه بشأن براهيمي

طلب “روما” الإيطالي من نظيره “بورتو” البرتغالي تخفيض سقف مطالبه التي وصلت لـ30 مليون أورو، بشأن الدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

وأشارت جريدة “الكورييري ديلو سبورت”، بأن “ذئاب العاصمة” مُهتمون كثيرا بصاحب المراوغات السحرية ولكن دون الوصول للقيمة المالية السالف ذكرها.

وأوضح ذات المصدر، بأن “الجيالوروسي” مُستعدون لصرف 25 مليون أورو على الأكثر من أجل المُتألق مع “التنانين” خلال الموسم المُنقضي.

يُشار بأن، ياسين براهيمي عازم على تغيير الأجواء، الصائفة القادمة، رغم أنه لايزال مُرتبطا بعقد مع بطل “بورتو” لغاية 2019.