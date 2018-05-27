روما يُكثّف إتصالاته مع بورتو لحسم صفقة “براهيمي”

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، أن إدارة “روما” لا تريد الفشل في صفقة الجزائري “ياسين براهيمي” نجم بورتو أين كثفت إتصالاتها مع إدارة الدراغاو.

ولا يزال “مونشي” المدير الرياضي لـ “الجيالورسي” يبحث عن لاعب جناح لتعزيز فريق العاصمة الإيطالية.

ووقع الإختيار على “براهيمي” ليكون أحد حلول المدرب في الموسم المقبل، خاصة وأن قيمة النجم الجزائري مناسبة لميزانية الفريق.

فإدارة “بورتو” تشترط 30 مليون أورو لتسريح نجم الخضر.

يذكر أن “ياسين” مطلوب في كل من “إيفرتون” و”نيوكاسل” بالإضافة إلى نادي “بشكتاش”.