روميلو لوكاكو يجاور عوار في نادي روما

حسم نادي روما الإيطالي، صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة نادي روما، عبر اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن التحاق لوكاكو بالفريق.

كما أوضح مسؤولو النادي الإيطالي، بأن المهاجم البلجيكي، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة موسم واحد، قادما من تشيلسي الانجليزي على سبيل الإعارة.

وعليه سيجاور روميلو لوكاكو، الدولي الجزائري حسام عوار، في نادي روما، خلال الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.