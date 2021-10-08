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الرياضة

رونالدو يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بقلم كريم.تيغرمت
رونالدو يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
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حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن تتويج رونالدو بهذه الجائزة.

وتفوق صاروخ ماديرا، على العديد من نجوم البريمرليغ الذين كانوا مرشحين لنيل هذه الجائزة، على غرار صلاح، روديغير، اسماعيل سار، ايفان توني، ومايكا أنطونيو.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، إنتقل إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادما من جوفنتوس الإيطالي.

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