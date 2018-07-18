رونار:«لن أدرّب أي منتخب إفريقي آخر إحتراما للمغاربة»

أكد مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، أنه لن يتولى الإشراف على أي منتخب إفريقي آخر في المرحلة القادمة، وذلك احتراما للشعب المغربي ومنتخبهم الذي قاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا.

كاشفا في الوقت ذاته، أن كل من ربط اسمه بأحد المنتخبات التي ترغب في ضمه، يسعى فقط لزرع القلق في أذهان المغاربة، في إشارة واضحة وصريحة إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي اتصلت به لخلافة المدرب المقال، رابح ماجر، حيث قال المدرب الفرنسي خلال البيان الذي نشره، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «البعض يتحدثون عن مستقبلي في وسائل الإعلام لزرع القلق في أذهان المغاربة، وإذا كان من المبكر جدا معرفة ما سيتم القيام به، هناك شيء واحد وهو أكيد، احتراما للمغرب وكل المغاربة لن أتنقل على أي حال نحو أي منتخب إفريقي آخر، ومن يؤكد ذلك فهو مخطأ». تجدر الإشارة إلى أن مصادر مقربة من زطشي كانت قد أكدت اتفاقه مع رونار هذا الأسبوع.