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الرياضة

رونار:”ميسي أسطورة لكننا لن نلعب ضده فقط”

بقلم حواز عبد النور
رونار:”ميسي أسطورة لكننا لن نلعب ضده فقط”
صورة مركبة
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آشاد المُدرب الفرنسي لمُنتخب السعودية، هيرفي رونار، بأسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، قبل مواجهة الغد.

حيث قال، رونار، بخصوص مواجهة الأرجنتين في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين:”ميسي هو أسطورة كرة القدم لكنه لن يلعب لوحده”.

كما أضاف:”سعداء بتواجدنا هنا للاستمتاع بلعب كرة القدم واستبعادنا من الترشيحات مصدر راحة بالنسبة لنا”.

قبل أن يختم:”نحن لسنا في نزهة ونريد أن نجعل الشعب السعودي فخورا بنا.. المباراة ستكون متعبة وعلينا أن نتعب كي نحقق نتيجة إيجابية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/OLOBr
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