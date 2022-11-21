رونار:”ميسي أسطورة لكننا لن نلعب ضده فقط”
آشاد المُدرب الفرنسي لمُنتخب السعودية، هيرفي رونار، بأسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، قبل مواجهة الغد.
حيث قال، رونار، بخصوص مواجهة الأرجنتين في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين:”ميسي هو أسطورة كرة القدم لكنه لن يلعب لوحده”.
كما أضاف:”سعداء بتواجدنا هنا للاستمتاع بلعب كرة القدم واستبعادنا من الترشيحات مصدر راحة بالنسبة لنا”.
قبل أن يختم:”نحن لسنا في نزهة ونريد أن نجعل الشعب السعودي فخورا بنا.. المباراة ستكون متعبة وعلينا أن نتعب كي نحقق نتيجة إيجابية”.
🟥 #آخر_خبر | إيرفي رونار: ميسي هو أسطورة كرة القدم لكنه لن يلعب لوحده ! pic.twitter.com/AffZWMCNOp
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 21, 2022
رونار مدرب المنتخب السعودي: نحن نحب قطر وسعداء بتواجدنا هنا للاستمتاع بلعب كرة القدم واستبعادنا من الترشيحات مصدر راحة بالنسبة لنا 🇸🇦 pic.twitter.com/TOynqnkahM
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 21, 2022
🟨 #يحدث_الآن | إيرفي رونار مدرب منتخب السعودية 🇸🇦 قبل مواجهة الأرجنتين 🇦🇷 في #كأس_العالم_قطر_2022
💬 إنها بطولة رائعة ونأمل أن تكون ناجحة بالنسبة لنا
💬 نحن لسنا في نزهة ونريد أن نجعل الشعب السعودي فخورا بنا
💬 المباراة ستكون متعبة وعلينا أن نتعب كي نحقق نتيجة إيجابية pic.twitter.com/jNSEu0cPPp
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 21, 2022