رونار:”ميسي أسطورة لكننا لن نلعب ضده فقط”

آشاد المُدرب الفرنسي لمُنتخب السعودية، هيرفي رونار، بأسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، قبل مواجهة الغد.

حيث قال، رونار، بخصوص مواجهة الأرجنتين في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين:”ميسي هو أسطورة كرة القدم لكنه لن يلعب لوحده”.

كما أضاف:”سعداء بتواجدنا هنا للاستمتاع بلعب كرة القدم واستبعادنا من الترشيحات مصدر راحة بالنسبة لنا”.

قبل أن يختم:”نحن لسنا في نزهة ونريد أن نجعل الشعب السعودي فخورا بنا.. المباراة ستكون متعبة وعلينا أن نتعب كي نحقق نتيجة إيجابية”.