رونار: “بلماضي يستحق التهنئة على العمل الذي قام به”

أثنى مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، على العمل الكبير الذي قام به مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، مع لاعبيه، والتي ظهرت ثماره في “كان 2019”.

وصرح رونار، خلال ندوته الصحفية: “جمال بلماضي، نجح في المزج بين كل المواهب التي يملكها، لخلق التناسق في منتخبه، وهذا الأمر ليس سهلا في الجزائر”.

وأكد مدرب أسود الأطلس، على ضرورة تهنئة الناخب الجزائري بالنظر للعمل الصعب والكبير الذي قام مع الخضر مصرحا: “يجب علينا تهنئة بلماضي على العمل الذي قام به”.

وجاءت تصريحات هيرفي رونار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، والخاصة بمواجهتهم المقبلة أمام منتخب البنين لحساب ثمن نهائي “كان 2019”.