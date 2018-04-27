“رونار” :”على المغرب الإستلهام من الجزائر خلال المونديال”

أكد “هيرفي رونار”، مُدرب المنتخب المغربي، بأن أشباله سيدخلون كأس العالم دون عقدة، بنفس طريقة الجزائر خلال مونديال 2014 بالبرازيل.

وصرح التقني الفرنسي لموقع “غول” العالمي قائلا :”يجب علينا أن نُقدم كل ما لدينا على أرضية الميدان، وإظهار شخصية قوية”.

وواصل :”يمكنني أخذ مثال الجزائر التي صمدت طويلا أمام ألمانيا، وخلقت لها الكثير من المشاكل في الدور ثمن النهائي للمونديال”.

ويتواجد “أسود الأطلس” في مجموعة تضم، إسبانيا والبرتغال وإيران، مما سيجعل مُهمة التأهل للدور الثاني مُعقّدة بالنسبة لزملاء، بن عطية.