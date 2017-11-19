رونار: “قادر على تحقيق إنجاز أفضل من الجزائر في المونديال”

الرياضة
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رونار: “قادر على تحقيق إنجاز أفضل من الجزائر في المونديال”
بقلم سميرة.ل

كشف المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار، أنه قادر على تجاوز إنجاز المنتخب الجزائري التاريخي في المونديال.

ورد “الثعلب” على سؤال صحفي قناة “تي أف 1” الفرنسية، في حصة “تي لي فوت” التي تبث كل يوم أحد

حيث سأله: “هل تعتقد أنك قادر على تحقيق أفضل من المنتخب الجزائري في مونديال 2014″، ورد عليه: “نعم..”

وقاد المدرب الفرنسي المنتخب المغربي، إلى التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد 20 سنة عن آخر مشاركه “لأسود الأطلس” في العرس العالمي

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