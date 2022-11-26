رونار: “لم ننتهي بعد وسنلعب لآخر رمق من هذا المونديال”

كشف مدرب المنتخب السعودي هرفي رونار، سبب هزيمتهم اليوم السبت، أمام بولندا، مؤكدا في ذات الوقت ثقته في عودتهم بقوة.

وصرح رونار، عقب العزيمة أمام بولندا: “لم نخسر بسبب الحظ، بل خسرنا لأننا لم نكن بالفعالية اللازمة في الهجوم”.

كما أضاف مدرب المنتخب السعودي: “انا فخور جدا باللاعبين وبما قدموه، لم ننتهي بعد تذكروا ذلك، سنلعب حتى آخر رمق من هذا المونديال”.

يذكر أن المنتخب السعودي انهزم بثنائية نظيفة اليوم الإثنين، أمام بولندا، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال 2022.