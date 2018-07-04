رونار متواجد بالسنغال لهذا السبب !!

يتواجد المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار بالسنغال منذ إنتهاء مُغامرته مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم التي تُقام بروسيا.

وكشف موقع “هسبورت” المغربي سهرة اليوم الأربعاء أن التقني الفرنسي توجه مباشرة من روسيا صوب العاصمة السنغالية داكار أين يقضي أياما من الراحة رفقة زوجته السنغالية.

وأضاف الموقع المغربي أن رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع ينتظر عودة “الثعلب” إلى المغرب في الأيام القادمة من أجل الإجتماع به والحسم في مُستقبله مع المغرب.

ويُمثل تواجد رونار بالسنغال فرصة ثمينة للإتحاد السنغالي من أجل خطفه خاصة وأن زوجته السنغالية تدفعه لإتخاذ قرار تدريب “أسود التيرانغا”.