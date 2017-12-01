رونار: “مجموعتنا صعبة ولن نكون متفرجين في المونديال”

الرياضة
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رونار: “مجموعتنا صعبة ولن نكون متفرجين في المونديال”
بقلم سميرة.ل

وصف المدرب الفرنسي هيرفي رونار، المجموعة الثانية التي وقع فيها المنتخب المغربي بالصعبة جدا، وأكد في المقابل انه لن يكون متفرجا في روسيا.

وقال رونار، عقب القرعة في موسكو: “الجميع كان يرغب في تفادي مواجهة اسبانيا، وبطل أوروبا، مجموعتنا ليست سهلة”.

وأضاف: “هذه هي كاس العالم، سنواجه هذه المنتخبات براس مرفوعة، لقد لقبوا مجموعتنا بالصعبة جدا”.

تابع: “بعد السعادة التي غمرتنا بعد التأهل، يجب أن نكون طموحين ولانلعب دور المتفرجين في روسيا مثلما كان الحال في كل مرة”.

وكشف رونار أنه ولاعبيه تحذوهم ثقة كبيرة.

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