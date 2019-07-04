رونار: “محرز من طراز عالٍ وبن ناصر وعطال يقومان بعمل إستثنائي”

أشاد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، بلاعبي المنتخب الجزائري، على غرار محرز، عطال وبن ناصر، وأدائهم في نهائيات “كان 2019”.

وصرح هيرفي رونار، خلال ندوته الصحفية: “إلى حد الآن المنتخب الجزائري، كان الأفضل في هذه البطولة الإفريقية، وأظن أن هناك الكثير من المتابعين يوافقونني الرأي”.

وأضاف: “في مباراتهم أمام منتخب السنغال بالخصوص، المنتخب الجزائري كان ممتازا، أظهروا نسق عالي، السرعة، والعفوية في اللعب”.

وتابع رونار: “يملكون لاعبين بمهارات عالية، على غرار محرز، الذي يعد من طراز عالٍ، إضافة لبعض اللاعبين الشبان مثل عطال، وبن ناصر، اللذين يقومان بعمل إستثنائي”.