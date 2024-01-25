رونار مرشح لخلافة بلماضي على رأس العارضة الفنية للخُضر

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن مدرب المنتخب الفرنسي النسوي هيرفي رونار، مرشح لخلافة الناخب الوطني المُستقيل جمال بلماضي.

لتولي زمام الأمور على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، تحسبا للإستحقاقات القادمة.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في تقرير عبر موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، فإن المدرب الفرنسي رينارد، ضمن مفكرة رئيس الفاف وليد صادي.

وأوضح المصدر، فإن المدرب رينارد لن يكون مُتاحا قبل سبتمبر المقبل، وعلى الفاف الإنتظار للتعاقد مع رينارد.

بسبب إرتباطات المدرب مع المنتخب الفرنسي النسوي، المشارك في أولمبياد باريس 2024 هذا الصيف.

وللإشارة، سبق للمدرب هيرفي رينارد، أن خاض تجربة تدريبية بالجزائر، بإشرافه على العارضة الفنية لنادي إتحاد العاصمة سنة 2011.

كما أشرف رينارد على العديد من المنتخبات الإفريقة، أبرزها زامبيا والكوت ديفوار، واللذان تُوج معهما بكأس أمم إفريقيا نسختي 2012 و 2015.

بالإضافة لتأهله لمونديال 2018 مع المنتخب المغربي، و قيادته للمنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، لتحقيق فوز تاريخي أمام الأرجنتين.