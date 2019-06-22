“رونار” :”مواجهة نامبيا ليست سهلة ونحن جاهزون”

أكد “هيرفي رونار” مُدرب المنتخب المغربي، جاهزية زملاء “حكيم زياش” وهذا ساعات قبل أولى مُباراياتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرّح التقني خلال الندوة الصحفية التي عقدها ظهيرة اليوم السبت :”المُباراة أمام نامبيا لن تكون بالسهلة، وسنعمل على جعلها سهلة”.

وأضاف :”مثلما يعلم الجميع المُباريات الإفتتاحية مُعقدة في كثير من الأحيان عندما نكون مُرشحين، مثلما كان الحال مع مصر الجمعة”.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”أسود الأطلس” بأن تشكيلته حضرت بطريقة جيدة، وهي مُستعدة لدخول المُنافسة الرسمية بكل قوة.