“رونار” يتحدث عن الخضر ويُحذّر منهم!

الرياضة
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“رونار” يتحدث عن الخضر ويُحذّر منهم!
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد “هيرفي رونار” مُدرب المنتخب الوطني بـ”الخضر” مُعتبرا بأنهم قدموا مُستويات مميزة وهذا منذ بداية “كأس إفريقيا 2019” في مصر.

وصرّح التقني الفرنسي خلال ندوة صُحفية عقدها صبيحة اليوم الأحد :”الجزائر ظهرت قوية أمام السنغال، وقدمت عرضا جميلا لأبعد الحدود”.

وصنف المُتوج بلقب “الكان” لمرتين مع “زامبيا” و”كوت ديفوار”، مُحاربي الصحراء للتنافس على التاج القاري بشكل قوي في الأيام القادمة.

وقال :”أعتقد بأننا بدأنا الآن نتعرف على الأسماء القادرة على الذهاب بعيدا، والمُرشحة للوصول الى الكأس بعد أسبوعين من الآن”.


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