“رونار” يرد على المُشككين في محرز وبونجاح

إمتدح المُدرب السابق للمنتخب المغربي “هيرفي رونار” وبشكل كبير جدا ثنائي المنتخب الوطني، رياض محرز وبغداد بونجاح، نظرا لمُستواهما الرائع.

وقال في هذا الشأن لجريدة “لو باريزيان” الفرنسية :”نقطة قوة الجزائر كانت في جماعيتها، وتواجد لاعبين مميزين مثل بغداد بونجاح”.

ووصل :”لقد قدم دورة خارقة للعادة، وهذا إضافة لمحرز الذي صنع الفارق في الوقت الحاسم أمام نيجيريا في نصف النهائي”.

وختم التقني الفرنسي تصريحاته بالتطرق لأفضل لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر قائلا :”بن ناصر كان رائعا”.