رونار يستقيل من العارضة الفنية لأسود الأطلس

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رونار، الإستقالة من العارضة الفنية للمنتخب المغربي، بعدالإقصاء المر من كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، عن تقديم، المدرب هيرفي رونار، لاستقالته من منصبه على رأس العارضة الفنية لمنتخب المغرب.

وتأتي هذه الخطوة من المدرب الفرنسي، بعد خروجه مبكرا، رفقة أسود الأطلس، من “كان مصر 2019″، على يد منتخب البنين، في الدور الثمن نهائي.

وكان المنتخب المغربي، من أبرز المرشحين، للظفر بكأس أمم إفريقيا 2019، أو على الأقل بلوغه أدوار جد متقدمه، كونه منتخب مونديالي.

يذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار، أشرف على العارضة الفنية لمنتخب المغرب، لمدة ثلاث سنوات، أين أهلم لنهائيات مونديال 2018.