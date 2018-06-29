“رونار” يعتذر للإتحاد المصري ويبعث برسالة للفاف !

قَدّم هيرفي رونار، مدرب المُنتخب المغربي لكرة القدم، إعتذاره للإتحاد المصري للعبة رافضا تدريب منتخب “الفراعنة” وخلافة هيكتور كوبر.

وأكّدت التقارير الصحافية المصرية الخبر، بأن المدرب الفرنسي رفض فكرة قبول فكرة الإشراف على الطاقم التقني للمُنتخب المصري.

ليفتح الطريق أمام الإتحاد الجزائري الطامح لإستقدامه على رأس العارضة الفنية للخضر ولو أن منتخب جنوب إفريقا يُريده هو الآخر.

ومن المُرتقب أن يجتمع فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، مع هيرفي رونار، منتصف الشهر المقبل، للحسم في مستقبله.