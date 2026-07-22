رونار يعود إلى واجهة “الخضر”

عاد اسم المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، ليرتبط مجددًا بالمنتخب الجزائري، إذ كشفت تقارير فرنسية أنه من بين أبرز المرشحين لخلافة فلاديمير بيتكوفيتش في حال إجراء تغيير على رأس العارضة الفنية.

ويأتي تداول اسم رونار، عقب الانتقادات التي طالت بيتكوفيتش، بعد مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026. ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبل المدرب السويسري مع “الخضر”.

وبحسب موقع “فوت ميركاتو”، يحظى رونار باهتمام عدة منتخبات، أبرزها كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والسنغال، ما قد يصعّب مهمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في حال قرر التحرك للتعاقد معه.

ويعد رونار من أنجح المدربين في إفريقيا، بعدما قاد زامبيا وكوت ديفوار للتتويج بكأس أمم إفريقيا، فيما لا يزال بيتكوفيتش يواصل مهامه مع “الخضر” في انتظار أي قرار رسمي بشأن مستقبله.