رونار يقترب من تدريب هذا المنتخب براتب خيالي !!

يقترب المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار من تدريب المنتخب المصري خلفا للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

حيث كشف موقع اليوم السابع المصري اليوم السبت أن الإتحاد المصري لكرة القدم عرض على رونار راتبا شهريا يبلغ 120 ألف دولار لخطفه من الخضر.

وأضاف نفس الموقع أن حازم إمام عضو الإتحاد المصري إجتمع بالثعلب الفرنسي في الأيام القليلة الماضية بفرنسا لحثه على قبول عرض الفراعنة.

وختم الموقع المصري أن رونار يتلقي راتبا شهريا يبلغ 81 ألف دولار مع أسود الأطلس مايجعله يقترب من قبول عرض المنتخب المصري.