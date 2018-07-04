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رونار يكشف كل شيء ويضع النقاط على الحروف!

الرياضة
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رونار يكشف كل شيء ويضع النقاط على الحروف!
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الفرنسي “هيرفي رونار” ليضع النقاط على الحروف بخصوص مُستقبله، مؤكدا بأنه وجد كل الظروف اللازمة للعمل منذ وصوله للمغرب.

وصرّح قائلا لقناة “2M” :”لحد الآن الأمور واضحة، لدي عقد مع المغرب لـ2022، لكن في عالم الكرة كل شيء ممكن”.

وواصل :”هناك إمكانية أن تكون الإدارة غير راضية عن المُدرب وتسعى لتغييره، والعكس صحيح، عند وجود رغبة من المدرب للرحيل”.

وأردف :”حاليا لم نصل لهذه المرحلة، سنرى ما الذي سيحدث في الأسابيع القادمة، ولكن الآن، لا أحد يمكنه الحديث بإسمي”.

وتأتي تصريحات “رونار” لتضع نقاط إستفهام كثيرة بخصوص مُستقبله، وهو الذي لايزال على رادار “الفاف”، رغم تفاوضها حاليا مع “حليلوزيتش”.


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