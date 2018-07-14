رونار يوافق على تدريب المنتخب الوطني وهذه هي التفاصيل !!

يقترب المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار من تدريب المنتخب الوطني الجزائري خلفا للمدرب المُقال رابح ماجر.

وكشف مصدر مسؤول في الإتحاد الجزائري لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية أن الفاف توصلت لإتفاق نهائي مع التقني الفرنسي ليكون المدرب الجديد للخضر.

وأضاف المصدر الذي لم تُكشف هويته أن رونار طلب من زطشي التريث إلى غاية فسخ عقده مع الجامعة المغربية لإعلانه مُدربا رسميا لزملاء النجم رياض محرز.

وتابع المصدر ذاته أن الفاف ستتحمل جزء من القيمة المالية التي سيمنحها رونار للجامعة المغربية من أجل فسخ عقده الممتد إلى غاية 2022.

وذكر موقع “هسبورت” المغربي الذي نقل الخبر سهرة اليوم السبت أن مصدر وكالة الأنباء الألمانية أكد إختيار رونار لمجيد بوقرة وعنتر يحيى ليكونا مُساعدين له في تجربته الجديدة.