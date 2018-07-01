«رونار» يوجه رسالة وداع للمغرب ويفتح باب تدريب الخضر

كل المؤشرات توحي باقترابه من خلافة ماجر

وجه المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، رسالة شكر حملت بين أسطرها عبارات وداع تشير إلى نهاية علاقته بالمنتخب المغربي، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، شكر فيها الطاقم الذي عمل معه في نهائيات كأس العالم بروسيا بعد إقصاء أسود الأطلس من الدور الأول بأداء مشرف.

حيث كتب رونار: «شكرا لكل الطاقم الذي عمل معي على اللحظات السحرية التي عشناها والتي لن تمحى من ذاكرتي»، وهي الرسالة التي لن تدل سوى على نهاية مشوار رونار مع المنتخب المغربي، رغم ارتباطه بعقد رفقته إلى غاية سنة 2022، إلا أن فسخ العقد لن يكون صعبا، خصوصا في ظل المشاكل التي يعيشها بيت الأسود وكذا تواجد بند في عقد التقني الفرنسي يتيح له التفاوض على مستقبله عقب كل منافسة رسمية، حسب التقارير الإعلامية المغربية.

هذا وفتح منشور مدرب منتخب زامبيا سابقا باب التأويلات حول مستقبله الذي يبدو أقرب إلى الانفصال عن منتخب المغرب، والذي سيكون بمثابة فتح باب واسع أمامه لتدريب المنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي يتواجد على رأس قائمة المدربين المستهدفين من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف» لخلافة الناخب الوطني المقال، رابح ماجر، على رأس العارضة الفنية لكتيبة محاربي الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن رونار رفض فكرة تدريب المنتخب المصري.