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“رونار” يودع “أسود الأطلس” ويُغادر المغرب رسميا

الرياضة
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“رونار” يودع “أسود الأطلس” ويُغادر المغرب رسميا
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن “هيرفي رونار” وبصفة رسمية مُغادرته العارضة الفنية لـ”المغرب”، وهذا بعد تجربة ناجحة إستمرت لقرابة أربع سنوات وهذا منذ 2016.

وأصدر الفرنسي بيانا رسميا على حسابه الرسمي في “تويتر” أكد فيه نهاية مُغامرته مع “أسود الأطلس”، بعد نهاية الكان 2019.

وقال :”لقد كان الوقت بالنسبة لي لغلق هذا الفصل الطويل والرائع من حياتي، رغم ما يُرافقه من إحساس بالحزن”.

وواصل :”هذا القرار كان مُتوقعا من طرفي، وإتخذته حتى قبل إنطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة”.


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