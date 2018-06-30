رونار يودع طاقمه ويفتح الباب للجزائر!

أطلق “هيرفي رونار” تغريدة من على حسابه الخاص على “تويتر” إعتبرها الكثيرون، بأنها رسالة وداع لطاقمه في المنتخب المغربي.

وقال التقني الفرنسي :”شكرا لطاقمي الخاص وبقية الطاقم الفني، على هذه اللحظة الرائعة، التي ستبقى محفورة في ذهني”.

وجاء تصريح المُتوج بكأس إفريقيا للأمم رفقة كل من “زامبيا” و”كوت ديفوار”، ليؤكد بأنه يعيش أيامه الأخيرة كمدرب لـ”الأسود الأطلس”.

وتسعى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لخطف المُدرب الأسبق لـ”إتحاد العاصمة، بغرض الإشراف على “مُحاربي الصحراء” وخلافة المُقال مؤخرا، رابح ماجر.