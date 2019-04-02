“رونار” يُريد تحدي “الخضر” قبل كأس إفريقيا

يُريد مُدرب المنتخب المغربي “هيرفي رونار”، مُلاقاة الجزائر بصفة ودية، وهذا قبل إنطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 القادمة بمصر.

وكشفت جريدة “الصباح” بأن التقني الفرنسي، يُلح على رئيس الجامعة المغربية، لتنظيم مواجهة أمام “مُحاربي الصحراء”، تحضيرا للموعد القاري المُنتظر.

ويأتي هذا الخيار من المُتوج بـ”الكان” لمرتين مع “زامبيا” و”كوت ديفوار”، منطقيا، لأنه ضامن لعدم مُلاقاة “الخضر” بالدور الأول للمُنافسة.

وأكد “جمال بلماضي”، مؤخرا، بأنه سيُحدد أسماء الخصوم الذين يُريد مُلاقاتهم وديا، بعد التعرف على المجموعة التي سيقع فيها أشباله.