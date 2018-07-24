رونار يُغادر المغرب وهذا هو خليفته !!

أكدت الصحافة المغربية أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار سيُغادر المنتخب المغربي في الأيام القليلة القادمة نحو وجهة مجهولة.

حيث كشفت صحيفة “المنتخب” المغربية أن في حال مُغادرة رونار لأسود الأطلس فإن خليفته سيكون مواطنه الفرنسي “باتريس بوميل”.

وأضافت الصحيفة المغربية الذائعة الصيت أن الإتحاد المغربي لكرة القدم سيُعين مُساعد “الثعلب” الحالي في منصب مُدرب رئيسي.

وكان رونار قد غاب عن الجلسة التقييمية للكاف التي إحتضنتها المغرب يومي الأحد والإثنين بحضور مُدربي المنتخبات الإفريقية المُشاركة في مونديال روسيا.