“رونار” يُقلص حظوظ الجزائر في “كان 2019”

الرياضة
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“رونار” يُقلص حظوظ الجزائر في “كان 2019”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر مُدرب المنتخب المغربي “هيرفي رونار”، بأن أشباله والجزائر، سيجدون صعوبات كبيرة للتنافس على لقب “كأس أمم إفريقيا 2019″ بـ”مصر”.

وصرّح قائلا لمجلة “جون أفريك” :”صاحب الأرض والجمهور، سيكون أبرز المُرشحين للحصول على التاج القاري، للأسباب المعروفة، وهذا إضافة للسنيغال”.

وأضاف :”الجزائر إضافة للمغرب وكوت ديفوار، سيكونون مُرشحين من الدرجة الثانية، عند إنطلاق أطوار المُنافسة، الصيف القادم”.

وظهر التقني الفرنسي مُقتنعا بأن قهر زملاء “محمد صلاح”، سيكون غاية في الصعوبة، خاصة وأن “الكان” تلعب فيها الكواليس كثيرا.


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التعليقات (1)

  • bakir fouad

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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