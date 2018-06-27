رونار يُلمح لترك المغرب وزطشي قد يغتنم الفرصة !!

لمح المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار لمُغادرة أسود الأطلس بعد نهاية منافسة كأس العالم الجارية حاليا بروسيا.

ونشر الثعلب صورة له وهو يقوم بتحية الجمهور المغربي في أخر لقاء لزملاء بن عطية في مونديال روسيا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق رونار الصورة بعبارة:”كنت فخورا جدا بتدريب المنتخب المغربي في مونديال روسيا” ليرد عليه القائد بن عطية بتعليق:”شكرا على كل شيئ كوتش”.

وقد يستغل رئيس الفاف خير الدين زطشي الفرصة لخطف المدرب هيرفي رونار رغم أن عقد الأخير ينتهي سنة 2022.