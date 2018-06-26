“رونار” يُمدّد “السوسبانس” بخصوص مُستقبله

رفض “هيرفي رونار” منح أي معلومة واضحة بخصوص مُستقبله، سواءً بالبقاء مع المغرب، أو تغيير الأجواء نحو الجزائر التي طلبته.

وصرّح التقني الفرنسي في هذا الشأن :”حاليا أريد أن أعيش اللحظة والإستمتاع بما تبقى من مُباريات المونديال الذي شاركنا فيه”.

وواصل :”سيكون لنا الوقت الكافي من أجل الحديث عن المُستقبل في الأيام القادمة، وبعدها سيتضح كُل شي، وهذا هو الأهم”.

وجاءت تصريحات المُتوج بكأسي إفريقيا للأمم مع “زامبيا” و”كوت ديفوار”، في وقت أكدت وكالة الأنباء الألمانية بأنه منح موافقته لـ”الفاف”.