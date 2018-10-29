رونالدو:”أستحق الكرة الذهبية السادسة”

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تصريح له خص به مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة.

وصرح نجم جوفنتوس قائلا:”قلتها في العديد من المرات، التتويج بالكرة الذهبية السادسة هاجساً يومي بالنسبة إلي وهذا الموضوع لا أفكر فيه كثيرا”.

مضيفا:”في داخلي أعلم أنني من أفضل اللاعبين في التاريخ.. ومن أجل ذلك أريد الفوز بالكرة الذهبية السادسة لأنني أعمل من أجل ذلك”.

وختم “الدون” قائلا:”مثلما أجتهد من أجل تسجيل الأهداف والفوز في المباريات.. فالكرة الذهبية أظن أنني أستحقها”.