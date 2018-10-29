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رونالدو:”أستحق الكرة الذهبية السادسة”

الرياضة
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رونالدو:”أستحق الكرة الذهبية السادسة” كريستيانو رونالدو
بقلم وليد كويني

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تصريح له خص به مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة.

وصرح نجم جوفنتوس قائلا:”قلتها في العديد من المرات، التتويج بالكرة الذهبية السادسة هاجساً يومي بالنسبة إلي وهذا الموضوع لا أفكر فيه كثيرا”.

مضيفا:”في داخلي أعلم أنني من أفضل اللاعبين في التاريخ.. ومن أجل ذلك أريد الفوز بالكرة الذهبية السادسة لأنني أعمل من أجل ذلك”.

وختم “الدون” قائلا:”مثلما أجتهد من أجل تسجيل الأهداف والفوز في المباريات.. فالكرة الذهبية أظن أنني أستحقها”.


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