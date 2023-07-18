إعــــلانات
الرياضة

رونالدو:”إنتقالي للسعودية فتح الباب لجميع اللاعبين ولن أعود لأوروبا”

بقلم فيصل زيان بوزيان
رونالدو:”إنتقالي للسعودية فتح الباب لجميع اللاعبين ولن أعود لأوروبا”
  • 191
  • 0

كشف النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، عن رضاه عن الخطوة التي إتخذها بالإنتقال للبطولة السعودية.

وصرح رونالدو، لوسائل الإعلام عقب نهاية مواجهة فريقه النصر ضد سيلتا فيغو، التي إنتهت بخماسية نظيفة لصالح الفريق الإسباني:”أبلغ من العمر 38 سنة، والوضع لايشجع للعودة لأوروبا”.

وأضاف الدون:”الدوريات الأوروبية الكبرى فقدت جودتها، وبالنسبة لي الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم،  والدوري السعودي أفضل من الأمريكي”.

وتابع اللاعب حديثه:”فتحت المجال للاعبين للإنضمام للسعودية، وسبق أن قلت أن البطولة السعودية في غضون 3 سنوات سيكون الخامس عالميا، وسيتجاوز الدوري التركي والهولندي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7cPg2
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر