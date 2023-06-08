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الرياضة

رونالدو:”كنت أعلم أن قدومي للسعودية سيفتح الأبواب للآخرين”

بقلم فيصل زيان بوزيان
رونالدو:”كنت أعلم أن قدومي للسعودية سيفتح الأبواب للآخرين”
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أبدى النجم كريستيانو رونالدو، رضاه واقتناعه بخوض تجربة جديدة بعيداً عن أوروبا، بالانضمام لنادي النصر السعودي، في المركاتو الشتوي الماضي.

وصرح رونالدو، أمس الأربعاء، لوسائل الإعلام الإسبانية، على هامش الندوة الصحفية التي سبقت إطلاقه علامة تجارية لإنتاج المياه:”كنت أعلم أن قدومي للسعودية سيفتح الأبواب للآخرين”.

وأضاف رونالدو:”في القريب العاجل ستصبح البطولة السعودية أحد أفضل البطولات في العالم، إلتحق كريم بن زيمة بنادي الإتحاد وسيأتي الكثير من اللاعبين بعده”.

وتابع الدون حديثه:”تتبقى لي سنتين أو ثلاث في مسيرتي، وسأعمل على قضائها بشكل أفضل، وأفكر بامتلاك ناد لكرة القدم بعد الاعتزال”.

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