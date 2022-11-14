رونالدو:”منذ أن غادر فيرغسون النادي لم أرى أي تطور

فتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، النار على إدارة فريقه مانشستر يونايتد، وذلك خلال مقابلة صحفية حصرية عبر قناة “تووك تيفي” البريطانية.

وصرح أمس رونالدو:”لم يتغير أي شيئ بمانشستر يونايتد، منذ رحيل السير أليكس فيرغسون، إتبعت قلبي وقررت العودة للمان يو”.

وأضاف رونالدو:”فيرغسون قال لي من المستحيل أن ألعب في المان سيتي، وطلب مني العودة فقلت له حسنا”.

وتابع كريستيانو تصريحاته النارية:” فيرغسون يعرف النادي أفضل من أي شخص آخر، وهو يعلم جيدا أن النادي لايسير بالمسار الذي يستحقه، والجميع يعرف هذا الشيء”.

وأوضح ذات المتحدث:” الأشخاص الذين لا يرون ذلك، هذا بسبب أنهم لايريدون رؤية الأمر، إنهم عميان.” في إشارة منه إدارة الفريق.

وأردف رونالدو:”كل شيء بقي على حاله، المسبح وغرفة البخار، حتى غرفة اللياقة البدنية، أشعر أن الفريق قد توقف به الزمن منذ مدة”.