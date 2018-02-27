رونالدو:”من الممكن أن أنهي مسيرتي الآن” !

أبدى نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو سعادته بتحقيقه للعديد من الإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته الكروية.

مشيرا أن قرار الإعتزال نهائيا ليس مستبعدا بالنسبة إليه، كونه نجح في تحقيق ما لم يتوقعه من جوائز الفردية والجماعية.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة “ديسيمبيديدوس” البرازيلية: “لم أحلم أبدا بالفوز بـ 5 كرات ذهبية، أظن أنني حققت كل شيء، ومن الممكن إنهاء مسيرتي الآن”.

وتابع “الدون” قائلا:”حققت كل ما كنت أصبوا إليه في كرة القدم، لذلك ليس لدي أحلام أخرى، ولم أكن أتخيل أن تكون مسيرتي عظيمة لهذا الحد”.