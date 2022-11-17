رونالدو:”مونديال قطر سيكون أفضل نسخة على مر التاريخ”

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن كأس العالم بقطر 2022 ستكون نسخة فريدة من نوعها وأفضل نسخة على مر التاريخ.

وصرح رونالدو أمس الأربعاء، لقناة الفيفا:”دولة قطر ستنظم نسخة هي الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم”.

وأضاف رونالدو:”ذلك متوقع نظراً من خلال ما تم الترويج له والتقارب الكبير في المسافات بين ملاعب المونديال”.

وأوضح رونالدو:”جاهز لخوض المونديال الخامس في مسيرتي، والمنتخب البرتغالي جاهز للمهمة، وأحلم بالتتويج بكأس العالم ضد المنتخب البرازيلي.