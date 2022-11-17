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الرياضة

رونالدو:”مونديال قطر سيكون أفضل نسخة على مر التاريخ”

بقلم فيصل زيان بوزيان
رونالدو:”مونديال قطر سيكون أفضل نسخة على مر التاريخ”
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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن كأس العالم بقطر 2022 ستكون نسخة فريدة من نوعها وأفضل نسخة على مر التاريخ.

وصرح رونالدو أمس الأربعاء، لقناة الفيفا:”دولة قطر ستنظم نسخة هي الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم”.

وأضاف رونالدو:”ذلك متوقع نظراً من خلال ما تم الترويج له والتقارب الكبير في المسافات بين ملاعب المونديال”.

وأوضح رونالدو:”جاهز لخوض المونديال الخامس في مسيرتي، والمنتخب البرتغالي جاهز للمهمة، وأحلم بالتتويج بكأس العالم ضد المنتخب البرازيلي.

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