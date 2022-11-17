رونالدو:”ميسي رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم”

أثنى النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على غريمه ليونيل ميسي، واصفا اياه بالساحر العظيم.

حيث قال رونالدو، في الجزء الثاني من مقابلته مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان:”إنه لاعب رائع.. ساحر”.

كما أضاف:”قمة كشخص، نشارك المسرح ذاته منذ 16 عامًا.. تخيل 16 سنة.. لذلك، لدي علاقة جيدة معه”.

“أنا لست صديقًا له من حيث ما أعنيه كصديق كان معك في منزلك أو تتحدث معه في الهاتف.. لا، لكن الأمر أشبه بزميل في الفريق”.

قبل أن يختم:”إنه رجل أحترمه حقًا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائمًا.. حتى زوجته أو صديقته، لديهما دائمًا الاحترام.. ماذا سأقول عن ميسي؟ رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم”.