رونالدو: “أريد 7 أطفال ومثلهم كرات ذهبية”

في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تحدث البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم ريال مدريد عن أهدافه الشخصية وأيضا أهداف الفريق الملكي.

وقال رونالدو: “نقدم بداية موسم جيدة ليست مثالية لكن لابأس، العبرة دائما بالخواتيم، سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم”.

وأضاف: “بالنسبة لي، أريد الفوز بالألقاب الجماعية والفردية أيضا، هذا الموسم سيكون صعبا خاصة بوجود المونديال”.

وتابع الدون حديثه: “العائلة والأصدقاء دائما مايبعدوني عن ضغط المباريات، وهذا أمر جيد وكوني أب لــ 4 أطفال يجعلني سعيدا”.

وبخصوص أبنائه قال كريستيانو: “لا أخفي عليكم أنه تغير كل شيء في منزلي وفي حياتي، فالعيش من دون أولاد أمر صعب”.

وختم كلامه بهذا الصدد قائلا: “أريد أن أكون أبا لـ 7 أطفال (رقمه المفضل) وأيضا تحقيق 7 كرات ذهبية”.