رونالدو أساسيا رفقة اليونايتد في مواجهة نيوكاستل

تواجد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الجديد مانشستر يوناستد، والتي ستواجه اليوم السبت، نيوكاستل.

وستكون هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من البريمرليغ، أول ظهور لرونالدو، رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ويأتي هذا بعد تسجيل صاروخ ماديرا، عودته لناديه السابق، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، قادما من جوفنتوس الإيطالي.