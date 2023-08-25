رونالدو :”أشكر المملكة السعودية على احتضاني”

ابدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته الكبيرة لقيادة فريقه النصر السعودي للفوز بخماسية نظيفة أمام نادي الفتح.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريح لقناة الرياضية عقب المباراة “أنا سعيد بتواجدي هنا، أشكر المملكة السعودية على احتضاني، أنا أشعر بالسعادة الكبيرة”.

وأضاف رونالدو “كما ذكرت الموسم الماضي، الدوري السعودي سيتطور بشكل أكبر، و سيكون ضمن أبرز وأقوى الدوريات في العالم”.

وكان “الدون” قد قاد فريقه للفوز بخماسية و سجّل ثلاثية لضيف الى سجل التهديفي “هاتريك” جديد في المباراة التي شارك فيها الدولي الجزائري سفيان بن دبكة أساسيا رفقة ناديه الفتح.

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