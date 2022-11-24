رونالدو أول لاعب في التاريخ يُسجل في 5 نسخ للمونديال
دخل أمسية اليوم الخميس النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تاريخ منافسة كأس العالم.
حيث أصبح، الدون، أول لاعب في التاريخ يُسجل في 5 نسخ كاملة من المونديال.
وذلك بعد توقيعه الهدف الأول للبرتغال أمام غانا من ركلة جزاء في لقاء الجولة الافتتاحية لمونديال قطر 2022.
وسبق لرونالدو التسجيل في نسخ 2006 بألمانيا، 2010 بجنوب إفريقيا، 2014 بالبرازيل، و2018 بروسيا.
كما أصبح صاروخ ماديرا أيضا خامس لاعب يُشارك في 5 دورات كاملة من المحفل العالمي.
🟨 #يحدث_الآن | البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو يصبح خامس لاعب يشارك في 5 دورات من كأس العالم pic.twitter.com/gnfsYRZusx
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 24, 2022
🟥 #آخر_خبر | كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ لكأس العالم pic.twitter.com/Z1dPAQkzbk
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 24, 2022