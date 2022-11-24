رونالدو أول لاعب في التاريخ يُسجل في 5 نسخ للمونديال

دخل أمسية اليوم الخميس النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تاريخ منافسة كأس العالم.

حيث أصبح، الدون، أول لاعب في التاريخ يُسجل في 5 نسخ كاملة من المونديال.

وذلك بعد توقيعه الهدف الأول للبرتغال أمام غانا من ركلة جزاء في لقاء الجولة الافتتاحية لمونديال قطر 2022.

وسبق لرونالدو التسجيل في نسخ 2006 بألمانيا، 2010 بجنوب إفريقيا، 2014 بالبرازيل، و2018 بروسيا.

كما أصبح صاروخ ماديرا أيضا خامس لاعب يُشارك في 5 دورات كاملة من المحفل العالمي.