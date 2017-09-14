أبدى اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم ريال مدريد، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب من جديد و من بوابة البطولة المفضلة للنادي الملكي “دوري أبطال أوروبا”. و كان النادي الملكي قد فاز بثلاثية نظيفة ضد أبويل القبرصي و سجل الدّون هدفين.

وصرّح “رونالدو” لموقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم: “سعيد بعودتي للملاعب من بوابة هذه البطولة، والعودة للتهديف كان أمرا مهمّا”.

وأضاف: “كنّا بحاجة إلى هذا الفوز، نريد دائما بداية هذه البطولة بأفضل طريقة ممكنة، حصلنا على نتيجة جيدة و نحن سعداء”.

كما أبرز “الدّون” أن الفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي هو هدف الفريق في هذا الموسم.

فقال البرتغالي: “هذه المنافسة طويلة جدا، علينا أن نلعب مباراة تلو الأخرى و سنرى ماذا سيحدث، ففي النهاية هذه بطولة ريال مدريد”.

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