رونالدو احتياطيا في مواجهة البرتغال أمام سويسرا

قرر مُدرب مُنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، عدم الدفع، بالقائد كريستيانو رونالدو، أساسيا في مواجهة سويسرا.

وجاء قرار التقني البرتغالي بابقاء، الدون، احتياطيا في لقاء سهرة اليوم الثلاثاء بسبب عجزه على تقديم الاضافة في المباريات السابقة.

ويواجه مُنتخب البرتغال نظيره السويسري بداية من الساعة الـ20:00 بملعب لوسيل.

وتندرج هاته المباراة ضمن الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.