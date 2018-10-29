رونالدو: “بيريز دفعني لمغادرة ريال مدريد”

حمّل نجم نادي ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، مسؤولية مغادرته النادي الملكي، لرئيس الفريق، فلورنتينو بيريز.

وصرح رونالدو، في حوار حصري لمجلة “فرانس فوتبول”: “شعرت أنني لم أعد أحظى بنفس التقدير في ريال مدريد، خاصة من طرف الرئيس فلورنتينو بيريز”.

وأضاف الدون: “في الأعوام الأولى لي في ريال مدريد، كنت أشعر بأنني كريستيانو رونالدو، بعد ذلك بات التقدير أقل مما كان عليه”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، غادر ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المنصرم، بعد تسعة سنوات قضاها بألوان الملكي، لينتقل إلى جوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون أورو.