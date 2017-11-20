خلت قائمة أفضل 5 اللاعبين في تاريخ الدوري الإسباني الممتاز، من إسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضمت لاعب البارصا ميسي.

ونشر مركز البحوث التاريخ والإحصاء في كرة القدم الإسبانية، قائمة من 5 لاعبين هم الأفضل في تاريخ “الليغا” الإسبانية.

وجاء النجم الأرجنتيني لاعب البارصا ليونيل ميسي، في المرتبة الرابعة، حيث يعتبر واحدا من اهم اللاعبين في اسبانيا.

أما النجم الإسباني واللاعب السابق لريال مدريد راوول غونزاليز، فقد صنف كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني.

وخلى سجل راوول في الدوري الإسباني، من أي بطاقة حمراء

أما المرتبة الثانية فإنها من نصيب النجم السابق للبارصا سيزار رودير، والمرتبة الثالثة اسطورة اتليتيكو مدريد تيلمو زارا.

بينما كانت المرتبة الخامسة من نصيب غويني لاعب البارصا السابق.

واستغرب الممتبعون خلو القائمة من إسم النجم البرتغالي رونالدو، والنجم الفرنسي زيدان الذي يعتبر واحدا من أساطير كرة القدم.